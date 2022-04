Will Smith entra a rehabilitación tras incidente en los Oscar

Cargando...

EE.UU

El actor Will Smith supuestamente habría decidido "internarse" en una clínica de rehabilitación este pasado martes. Esto tras el incidente en la premiación de Los Óscar en donde le propinó una bofetada al actor y comediante Chris Rock.



Medios internacionales aseguran que Smith tomó la decisión debido al alto estrés a los que se ha visto sometido en estos últimos días.

Destacaron que los días en el centro de rehabilitación serán decisivos para la toma de sus futuras decisiones. El actor ha manifestado querer volver a Hollywood y salvar su carrera.



Asimismo, añadió que sería un golpe muy fuerte para él perder la estatuilla dorada.

Según reportó Variety, el actor ha enviado un comunicado a los miembros de la Academia para informar sobre su decisión. “La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa”, dijo Smith en un comunicado enviado a la revista.



Esta renuncia representa que el también productor cinematográfico no podrá votar en la institución de la industria del cine, ya que con su renuncia, dejará de ser miembro activo.



El ambicioso proyecto que se tenía en puerta entre Will Smith y la plataforma streaming lleva por nombre ‘Fast and Loose’ e iba a ser dirigida por el reconocido director David Leitch.



El portal The Hollywood Reporter indicó que hasta ahora el gigante streaming no le dará prioridad a este proyecto, pues tiene en puerta otros lanzamientos e historias originales que están captando la atención de sus realizadores.