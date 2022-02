‘Ya no somos ni seremos’, la nueva canción de Nodal tras romper con Belinda 

Cargando...

Luego de que Christian Nodal sorprendiera a sus fans con la noticia de su ruptura con Belinda, al parecer comenzó a dejar todo atrás para enfocarse 100% en su carrera musica, pues el pasado 15 de febrero firmó contrato con Sony Music México y el viernes 18 de febrero lanzó su nueva canción y videoclip ‘Ya no somos ni seremos’.

Cuando Nodal dio la noticia de que él y Beli dieron fin a su relación y compromiso, dio a entender que desde hace tiempo ya habían terminado, pues afirmó que no terminaron el mismo día que subió el comunicado oficial, así que es posible que durante su proceso de duelo haya creado su canción, pues tanto la letra como los ‘guiños’ que se muestran en el video apuntan a que habla de su ex.

A través de su cuenta de Twitter, Nodal escribió que le tomó 2 años crear su nuevo álbum, ‘Forajido’, y adelantó que lanzará otro tema en el que colaboró con el grupo Maná.

“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música”, afirmó.

‘Ya no somos ni seremos’

Vámonos por partes. La canción es desgarradora y es de esas que logra enchinar la piel a cualquiera, pues además de tener una letra ‘llegadora’, la parte visual también tiene un toque de nostalgia.

Ahora, la pregunta de sus fans es, ¿se la dedicó a Belinda?

Si bien toooodo el mensaje les queda como anillo al dedo, hay fans que aseguran que la escribió para su otra ex, María Fernanda, ¿será?

‘Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos’, dice una parte de la canción.

Lo que sí es muy evidente, es que Nodal quiso dar varios ‘guiños ocultos’ en el videoclip, pues la modelo tiene un gran parecido a Belinda, así que juzga por tu propia cuenta: