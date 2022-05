"Yo le conozco a mi hijo cómo es", madre de un joven acusado de atraco lo defiende de los vecinos

Cochabamba, Bolivia

A mediodía de este lunes, vecinos se movilizaron y logaron atrapar a un sujeto que, a plena luz del día, intentaba asaltar a un transeúnte, en Colcapirhua.

"El hombre le amenazó con un cuchillo a mi papá queriéndole asaltar , pero no le robó nada más bien, no le hizo nada, pero lo intentó. Cuando se estaba escapando le hemos agarrado", contó el hijo de la víctima.

El hecho sucedió en la zona El Sausalito, en un sector deshabitado. El sujeto fue perseguido hasta cuadras más abajo, donde lograron detenerlo.

Los vecinos enfurecidos golpearon al sujeto, dejándolo ensangrentado, justo en la cuadra donde está un muñeco colgado con el mensaje: "Ladrón pillado, será linchado".

El acusado no quiso dar ninguna declaración. Mientras los vecinos se mantenía en vigilia, exigiendo seguridad para la zona.

En el lugar estaban los padres y hermano del supuesto antisocial, quienes negaron las acusaciones en contra del joven.

"No creo (que haya robado). Seguramente estaba con otros jóvenes, camina con ellos. Ya le dije que no ande con esos chicos. Esta mañana no sé a qué ha salido. Ha debido estar aburrido en la casa y sus amigos le llamaron", afirmó la madre del detenido.