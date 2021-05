Youtuber creó un Lamborghini de cartón, lo subastó y donó la plata a un hospital infantil

Cargando...

David Jones, un youtuber de Nueva Zelanda , se volvió viral luego de construir con cartón la réplica de un Lamborghini. La obra fue subastada por más de 10 mil dólares y el dinero fue donado a un hospital para niños de ese país.

“Es una locura, no pensé que se vendiera por mucho. Tal vez por 50 dólares. Estoy bastante feliz”, aseguró el protagonista de la historia al medio de comunicación Stuff .

Cuando tenía 14 años, el cáncer lo obligó a permanecer en el Starship Children's Hospital, centro médico al que donó el dinero.

Eran las personas más geniales y realmente me cuidaron, así que cuando decidí lo que iba a hacer no se me pasó por la cabeza ninguna otra organización benéfica", dijo Jones.

La idea de construir un automóvil de cartón nació porque él siempre quiso uno, pero era consciente de que nadie le iba a “alquilar un Lamborghini a un joven de 22 años”.

Manos a la obra, se grabó construyendo el vehículo. El video, que fue subido a su canal de YouTube, ya cuenta con más de un millón de reproducciones.

El 'Cartonghini', como lo llamó de cariño, mide 1,65 metros de ancho y 3,78 de largo.

Sorprende que se puede conducir, gracias a un sistema eléctrico que se instaló en las llantas traseras.

El vehículo de cartón se vendió por 10.420 dólares, casi 40 millones de pesos colombianos. El nuevo dueño ahora cuenta con una obra de arte que dará mucho de que hablar a sus invitados cuando la vean exhibida.