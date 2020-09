YPFB garantiza la provisión de diésel en Tarija pese a dificultades en el transporte

Cargando...

En horas de mañana, en la ciudad de Tarija, el gerente distrital de comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Efraín Rivera, afirmó a los medios presentes, que la provisión de diésel para el departamento está garantizada, aunque tengan alguna dificultad en el tema del transporte para el ingreso de productos desde la Argentina.

"Garantizamos la provisión de diésel al 100% , no tenemos ningún problema de insuficiencia, están los contratos hechos, el problema que tenemos nosotros es en el transporte, que no está llegando con la velocidad que debería llegar", informó Rivera.



Asimismo, explicó que la demora en entregar este suministro a la población, se debe a la 'tardanza' de los camiones cisternas en ingresar al país, quienes se encuentran de momento en la Aduana integrada, en Yacuiba y Bermejo

Por tanto, en el ingreso de las cisternas en la aduana integrada hace que YPFB no pueda almacenar el diésel suficiente para luego distribuir a los surtidores. Esta situación será subsanada ampliando la hora de trabajo hasta las 22.00 horas, haciendo la entrega a las estaciones de servicio para abastecer al 100%.



"Los trámites no se pueden agilizar en la aduana integrada de Bolivia y Argentina, pasa que la Argentina tiene sus restricciones de pandemia, los municipios de Bermejo y Yacuiba igual tienen restricciones por pandemia, entonces tenemos largas filas de camiones cisternas ingresando a Bolivia, no están ingresando con la agilidad que se debería tener", detalló.



Finalmente dijo, que la demanda de diésel se duplicó debido a que las actividades se están normalizando en el departamento de Tarija, por lo que el consumo es de 6,9 millones de litros al mes, mientras que durante la cuarentena rígida apenas llegaban 3,2 millones de litros.