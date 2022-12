YPFB responde al diputado Arce y aclara que el rojo es parte de los colores institucionales

Cargando...

El vocero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Misael Franco, aclaró que el color rojo es parte de los colores institucionales desde hace varios años atrás. Dijo que enviará al diputado del MAS del ala “evista”, Héctor Arce, el manual de identidad visual corporativa de la estatal petrolera para que se entere que los colores corporativos de YPFB son el azul, rojo, blanco.

“Los logotipos, los isologotipos de YPFB que vienen en diferentes colores, tenemos el color azul oscuro, azul claro, el color rojo que forman parte, que parece que el diputado Héctor Arce no tiene conocimiento en sí de que el color rojo forma parte de la coorporativa de YPFB”, declaró.

El miércoles, el diputado Arce acusó al Gobierno de transitar del color azul, que representa al MAS, al color rojo, que supuestamente representa al Partido Socialista 1 (PS1).

El legislador mostró dos bolsas con el logotipo de YPFB, uno era de color azul y el otro rojo. Según él, antes la estatal petrolera regalaba bolsas de color azul.

“Este color azul antes se hacía en YPFB, estas eran las bolsas que hacía YPFB, hoy están haciendo este color rojo, no me estoy inventando. Es decir que el MAS ya no les interesa (a los del Gobierno)”, afirmó.

Franco cree que Arce fue mal asesorado para usar las bolsas publicitarias de YPFB. Recordó que las bolsas de ambos colores fueron usados indistintamente por varios años.

También mostró un documento del año 2015, en el que se señala que YPFB realizó la compra de bolsas publicitarias de color azul y rojo.

“Se viene utilizando desde hace bastante tiempo, cuando el presidente era Evo Morales, no solamente lo estamos utilizando este año sino que también el 2015 se estaba utilizando las bolsas de color rojo”, resaltó.

Añadió que no solo se usa el color rojo en las bolsas, que suelen ser regaladas a la población, sino también en el uniforme del personal de YPFB.