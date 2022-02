18 cirugías para salvar la pierna de su niño de 12 años, ahora no tiene cómo pagar

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Fermín Ipi de 12 años ingresó el 25 de noviembre al Hospital de Niños Marcelo Ortiz de Santa Cruz por una múltiple fractura en una de sus piernas, tras 18 operaciones los médicos lograron corregir las lesiones y evitaron una amputación. Hace unos días le dieron de alta, sin embargo continúa retenido porque sus padres deben 14.000 bolivianos por su curación y son de escasos recursos económicos.

Transcurrieron casi tres meses desde es fatídico día en que Fermín tuvo un accidente en moto, su pierna quedó terriblemente afectada, no solo por la fractura del hueso sino también sufrió ruptura de venas y tendones. Estuvo a punto de perder la pierna.

Su madre relató que ha gastado todo lo que tenía para pagar laboratorios, transfusiones de sangre, radiografías, medicamentos, entre otros. "Ya no me queda nada, no tengo ese dinero", dijo afligida.

En medio de esta tragedia, su mamá señala que a Fermín le preocupa no iniciar sus clases escolares y retomar su vida en Concepción, donde son oriundos.

Para cualquier ayuda comuníquese al 62058803.