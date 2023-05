“A mi hermano no lo rescató la Policía, él se escapó en la noche y caminó dos días por el monte”

Santa Cruz, Bolivia

Tras la aparición de Hernán Siancas Guzmán de 43 años de edad, el hombre secuestrado el pasado 8 de mayo en el municipio de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, surgen muchas hipótesis luego de su liberación, la noche del domingo 21. Una de ellas es que fue trasladado a Perú durante su encierro, mientras que otra teoría que se manejó durante la investigación apuntaba a que la familia del hombre no pagó los 1 millones de dólares solicitados por los captores.

Familiares de Siancas Guzmán, en una entrevista realizada en el programa “El Mañanero”, revelaron detalles sobre cómo logró escapar de sus captores y solicitaron a las autoridades que atrapen a los responsables del secuestro. Asimismo, expresaron su preocupación por su seguridad, ya que afirman haber recibido amenazas.

En medio de sus declaraciones, el hermano del hombre secuestrado manifestó su descontento con la Policía, alegando que no han recibido el apoyo necesario en la búsqueda y captura de los secuestradores. También desmintió la teoría de que su hermano hubiera sido llevado a Perú, asegurando que fue un intento de despistar a las autoridades. Según él, Hernán logró escapar aprovechando un cambio de vigilancia y caminó durante dos días por el monte hasta llegar a una fábrica en San Ignacio de Moxos, donde pudo pedir ayuda.

“Agradezco a la Red Uno porque me han dado cobertura en todo momento, nunca me ha coartado mi derecho, quiero justicia y quiero que den con los captores, sicarios extranjeros, bolivianos para que no quede impune es hecho, porque es un mal para la sociedad”, expresó el hermano de Siancas.