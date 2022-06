¡Adriel nos necesita! Le extirparon un tumor de 2 kilos y está en terapia intensiva

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Adriel, es un pequeño de 1 año y 3 meses que se encuentra en terapia intensiva tras ser sometido a cuatro cirugías, en la primera le extirparon un tumor hepático de más de 2 kilos, es decir la mitad de su hígado.

La señora Bertha Mamani, llegó hasta el programa Que No Me Pierda, para pedir ayuda a la población ya que diariamente necesita 500 bolivianos para los medicamentos que no cubre el seguro. Además necesita 18 donantes de sangre ORH (+) pues tienen una deuda con el Banco de Sangre.

Si deseas ayudar a el pequeño Adriel comunícate al: 78004055 - 75516592