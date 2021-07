Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El ex responsable de Matadero, Alejandro Miglino (31), dio la cara en el programa Que No Me Pierda (QNMP) y pidió disculpas a la familia del profesor Jaime Lizárraga (70), a quien agredió abusivamente en un hotel en el municipio de Camiri.

Durante la entrevista, Miglino manifestó que se encontraba en estado de ebriedad aquella jornada del 12 de julio cuando golpeó al adulto mayor quien es administrador el alojamiento, que no recuerda nada de lo sucedido y asegura no ser una persona violenta.

Anunció que este sábado se entregará de manera voluntaria ante la justicia en Camiri, y argumentó si aún no lo hizo fue por los bloqueos registrados en la carretera a este municipio.

"Había consumido bebidas alcohólicas, quedé sorprendido al ver las imágenes cuando venía a Santa Cruz, me queda pedir a la familia, al municipio y a la sociedad que me perdonen por mi actitud deplorable. No justifico que sea por el alcohol, pero no estaba en mis cabales", dijo Alejandro en el programa QNMP la noche del viernes.

Las cámaras de seguridad registraron el momento de la golpiza contra el adulto mayor, hecho que causó el rechazo de la sociedad y de autoridades del oficialismo y oposición que exigieron la inmediata destitución del funcionario.

El ex responsable indicó que se comunicó con el profesor Jaime y sus hijos para pedirles perdón y coordinar una reunión en Camiri para disculparse cara a cara.

Miglino reconoció ser el único responsable de la agresión y que Esper Burgos, ex director del Senasag (Santa Cruz), no tuvo nada que ver en el hecho. Sostuvo que esa noche ambos no estaban en horario laboral, ni en representación del Senasag ni portaban el uniforme de la institución.

"Todos están decepcionados de mí, vengo de una familia que me crio con valores y principios. Como hombre, estoy decepcionado de mí mismo", dijo.

En tanto que Joel Lizárraga, hijo del profesor Jaime, pidió que Alejandro llegue hasta Camiri para tener el encuentro con su papá, y así reivindicarse tras la agresión.

"El incidente no fue en Santa Cruz sino en Camiri, lo más propicio es que allá tiene que dar la cara para solucionar los problemas", expresó Joel en contacto con QNMP.