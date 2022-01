Animalistas reclaman sanción para jóvenes que hicieron beber alcohol a perritos

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Luego de la publicación de un video en que se ve que tres jóvenes obligan a dos perros a beber alcohol, activistas se pronunciaron exigiendo sanciones a los autores y el rescate de los animales.

En entrevista en el programa "El Mañanero", Diego Prudencio, jefe de Zoonosis, indicó que es importante que se llegue al fondo del caso y se sancione a los adolescentes.

"Es triste, lamentable, se ve crueldad y falta de empatía hacia la vida animal. Podemos evitar esto educando y concientizando. En este caso, llegando hasta el fondo de la situación dando con la persona que ha cometido este acto mediante las instancias correspondientes en coordinación con entidades involucradas en este tema podamos dar una sanción y que se pueda sentar cabeza y no volver a incurrir en este tipo de actos porque es inaceptable. Tiene que haber precedente para cortar esto, no está bien, no tiene justificación", aseveró.

A su vez, la Cnl. Vivian Sánchez, directora de la fundación "Una Mano, Una Patita", comentó que, aunque los autores sean menores de edad, están muy concientes de lo que hciieron. Además, que ya los identificaron y se tomarán las medidas correspondientes.

"Hay padres de familia que no se fijan en las barbaridades que suben sus hijos a las redes sociales. El joven dice que no sabe cómo llego el video a las redes, que solo lo puso en su estado de Instagram. Además, verificamos que tiene contacto con otros jóvenes de la ciudad de La Paz, con videos donde están haciendo lo mismo con un pobre gatito. Si no se cortan de raíz estas actitudes, ellos van a ser los primeros en ser los biocidas el día de mañana. Entonces, tiene que haber una sanción y terminar con el maltrato animal, ellos son seres vivos", afirmó.

En cuanto al estado de los animales, Prudencio analizó que puede haber un daño un daño importante en los mismos, por el alto contenido de alcohol que se ve en los videos que les dan. Además, por la forma en que la bebida es echada, el perrito puede broncoaspirarse, así como tener lesiones en la boca, en el tubo digestivo. insuficiencia hepática y, dependiendo de la cantidad de alcohol que les dieron, se puede producir hasta problemas severos en el sistema nervioso.

Sánchez comentó que, por ser menores de edad, los jóvenes no pueden tener sanciones mayores, en ese sentido, se hace una llamada de atención a los padres de familia, que no están atentos a las actividades de sus hijos cuando reciben visitas en casa y están solos. "No nos podemos quedar en eso, porque pueden llegar a ser hombres peligrosos", agregó.

Actualmente, se están realizando las acciones legales correspondientes con la participación de la Fundación, la Fiscalía -que actúa de oficio-, y Zoonosis, que están a la espera de poder realizar el análisis correspondiente a los animales afectados.