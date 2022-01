Tres jóvenes hacen beber alcohol a dos canes, lo filman y suben a redes sociales

Cochabamba, Bolivia

Las imágenes se hicieron virales y generaron el repudio inmediato de la población. Los perfiles de Instagram y Facebook de quien subió las imágenes fueron rápidamente identificados y criticado por los usuarios. Desde la unidad de Zoonosis de la alcaldía anunciaron una investigación de oficio.

En las imágenes se observa cómo los jóvenes les abren el hocico a los canes, obligándoles a consumir lo que parece una bebida alcohólica, pese a la resistencia de las mascotas que cierran con fuerza los dientes, en el audio se escucha: “Que se iguale, que se iguale (…) Seco, seco!!! Está sonriendo!!!”.

En medio de risas uno toma a los perros, el otro le introduce el alcohol, mientras otro filma. Las imágenes fueron compartidas en un perfil de instagram, la tarde de este lunes 17 de enero, generando el repudio de la población y grupos de rescate de mascotas.

Los animalistas condenaron este hecho, no descartan tomar acciones legales contra los agresores de estas mascotas. “Vemos la falta de control de los padres, que no saben las barbaridades que hacen sus hijos para ganar likes (…) El muchacho está totalmente desubicado, no sólo serían sus perros, también sería un conejo”, indicó la activista Iveth Sánchez.