Camacho: "No me convocan a declarar porque saben que no me van a callar, contaré la verdadera lucha"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que aún no fue citado a declarar por el Ministerio Público por el caso supuesto Golpe de Estado, sin embargo, adelantó que de ser convocado asistirá en el lugar que sea y no se guardará al derecho al silencio.

La noche del jueves, en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia, el gobernador cruceño aseguró que de ser convocado por la Fiscalía contará su participación en las movilizaciones de 2019 que culminó con la renuncia a la Presidencia de Evo Morales, en noviembre de 2019.

"No me convocan porque saben que no voy a callar, no voy a ir a guardar silencio, yo voy a ir a contar la verdadera historia que vivió mi pueblo en una lucha. El pueblo tiene derecho a que le cuente que la historia quede sentada en un expediente, no me puedo callar y avergonzar. Yo tuve el honor de estar al lado del pueblo, me siento orgulloso de esa gesta tan grande por la libertad", dijo Camacho en el programa QNMP.

Calificó la denuncia presentada por la exdiputada del MAS Lidia Patty como "un mamarracho, que no tiene ni pies ni cabeza", porque buscan apresar a exautoridades, policías y militares. "Cada día se le cae el circo al Gobierno con las declaraciones de Evo".

Cargando...

“Resulta que las supuestas víctimas, Evo Morales y García Linera, hasta el día de hoy no han declarado y se está buscando apresar a policías y militares, porque responden a una institución que cumple un mandato constitucional, y está sometida a lo que dice la norma y no pueden ellos demostrar su molestia. Es un atropello claro”, aseveró la primera autoridad departamental.

El ex líder cívico sostiene que el propio Evo Morales reconoció el “monumental fraude” al anular las elecciones de octubre de 2019 y después “huir cobardemente” del país, dando lugar a la sucesión constitucional para que Jeanine Áñez asuma la Presidencia.

“Este caso no debería ni existir Cecilia (Bellido), porque el informe de la OEA fue bastante claro. Evo admitió que hizo fraude, por eso anuló las elecciones. Que deje el show el Gobierno y que se ponga a trabajar, tenemos una crisis sanitaria, no podemos seguir inventando casos para satisfacer el capricho de un hombre que huyó cobardemente y no sabe cómo justificarlo”, agregó.