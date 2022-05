Consejos para detectar y prevenir el bullying o acoso escolar

Cargando...

El 2 de mayo se recuerda el Día Internacional Contra el Bullying o el acoso escolar, con el objetivo de concienciar sobre el riesgo que existe por este motivo, en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy, se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil.

El bullying o acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona, ya sea de forma verbal o física, causando un daño temporal o permanente en la víctima. Es un tipo de hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, donde la víctima recibe amenazas, intimidación, manipulación e inclusive agresiones físicas.

La psicopedagoga invitada en El Mañanero, Cecilia Zeballos, nos explicó que existen comportamientos en los niños y jóvenes que sufren acoso escolar, los cuales pueden ser detectados a tiempo:

La víctima tiene un bajo rendimiento escolar.

Posee síntomas de depresión y baja autoestima.

Busca excusas para no ir al colegio, como enfermedades.

En el peor de los casos, intenta atentar contra su propia vida.

La Defensoría de la Niñez ha decidido realizar distintos talleres informativos, en más de 70 unidades educativas de Santa Cruz de la Sierra, con el fin de erradicar todo tipo de acoso escolar en los niños.

“Hay una necesidad enorme respecto a realizar talleres de prevención, pero también informativas, a estos centros escolares, donde constantemente estamos recibiendo denuncias de adolescentes y niños que reciben este tipo de acoso escolar” Alexander Salazar, jefe de la Defensoría de la Niñez.

A continuación, te dejamos algunos consejos para prevenir el bullying o acoso escolar.

1. Dedicarle atención a la posible víctima. Si notas cambios de humor o comportamientos poco comunes en ellos, es probable que algo esté sucediendo. Otro gesto común es que comienzan a experimentar enfermedades o dolencias menores, como dolor de estómago o de cabeza.

2. Conocer el grupo de amigos de la víctima. Tomate el tiempo de conocer a sus amigos, también dale la oportunidad de hacer nuevas amistades. Ampliar el círculo social es beneficioso.

3. Habla con la víctima. Mantener una buena y constante comunicación con la víctima es esencial. Una buena comunicación demuestra confianza, así que difícilmente te mentirán sobre temas sensibles.

4. Hazle ver que no es su culpa. Haz que tu hija o hijo se sienta protegido, es importante que sepa que, de estar viviendo una situación de este tipo, no es su culpa.

5. No pierdas la calma. Aunque sea complicado mantener la compostura ante una situación así, es importante que tu hijo sienta que estás tranquilo y seguro de poder ayudarlo.

6. Trabaja en su autoestima. Hazle ver cuando hace algo bien y reconoce sus habilidades, también es importante que sienta que ha hecho algo bueno al haber hablado sobre su problema.

7. Reporta el problema a la escuela. Comunica la situación inmediatamente y mantén comunicación constante para estar al pendiente de las medidas y soluciones empleadas dentro de la escuela.

8. Que tu hijo no responda a las agresiones. No le aconsejes que se defienda de la violencia con más violencia, esto no soluciona nada.