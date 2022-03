Continuará prueba de ADN a la bebé abandonada para tener resultados científicos de que se trata o no de Daylin

Cargando...

La Paz

El teniente Boris Gutiérrez director de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en una entrevista realizada este jueves en el programa Que No Me Pierda, afirmó que pese a la aparición de la supuesta madre de la bebé abandonada en un micro en el departamento de Santa Cruz, se continuará con la espera de los 10 días para obtener los resultados de prueba de ADN, con el fin de tener una evidencia científica de que esta menor llamada Daylin, no es la niña raptada el pasado mes de diciembre en La Paz.

“Tenemos que ser objetivos la investigación es así, es parcial, es técnico científico, por tanto, más allá de las declaraciones y conjeturas que vayamos generando, tenemos que demostrar de forma científica que es la bebé Daylin o no”, manifestó Gutiérrez.

La autoridad policial, afirmó que, con el propósito de obtener los resultados objetivos de la prueba de ADN, se procedió a realizar la misma a ambas parejas de progenitores, los padres de Daylin, y los supuestos padres de la menor que fue abandona en un micro en Santa Cruz.

“Hoy se a realizado la prueba pericial genética de ADN, se realizó a ambos progenitores, vale decir a los padres de la bebé Daylin y a los padres que han abandonado a la menor en el departamento de Santa Cruz”, aseveró Gutiérrez.

Así mismo agregó, que dentro del proceso de investigación es elemental realizar este tipo de pruebas a menores de edad para tener la certeza de que se trate o no de la bebé que se está buscando.

“Una vez que tengamos la respuesta originada por las pericias del ADN, vamos a confirmar o vamos a descartar de que se trate de la bebé Daylin, no es la primera prueba que hemos practicado sobre este caso, ya se realizaron dos pruebas anteriores”, detalló Gutiérrez.