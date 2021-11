Copa ve con preocupación que la Ley de Desarrollo Económico fue aprobada sin consultar a las partes

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, manifestó este miércoles, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que ve con preocupación la aprobación de la ley de Plan de Desarrollo Económico, afirmó que esta norma obligará a los municipios a enmarcarse a las políticas del gobierno.

La alcaldesa alteña, afirmó que como autoridad le interesa tener conocimiento, sobre los proyectos que el gobierno está priorizando para la ciudad de El Alto.

La primera autoridad de la ciudad de El Alto, afirmó que ella no discute la Ley, sin embargo le preocupa que la misma no sea abordada con las partes, agregó que esta debe ser socializada con los involucrados de forma directa.

“Antes de hacer una Ley es un anteproyecto de Ley, cuando es un anteproyecto de Ley este debe ser socializado con las instituciones involucradas en esa Ley, en este caso somos los gobiernos departamentales, municipales, las universidades. Con soberbia no vamos a llegar a ningún lado yo no estoy discutiendo la Ley lo que yo estoy observando es que no se socialice la Ley”, detalló Copa.