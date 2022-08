¡Cruceña multifacética! Celia Figueroa fue la primera médico aviadora de la historia

Cargando...

Este 26 de agosto se conmemora el Día Nacional de la dignidad del Adulto Mayor y En Que No Me Pierda queremos destacar la labor de la señora Celia Figueroa, una cruceña que se convirtió en la primer mujer médico-aviadora de la historia.

Después de formarse como médica, en 1967, la señora Celia decidió mudarse a Colombia para cumplir su sueño de estudiar aviación, ella recuerda que era la única mujer de su clase. "Me hicieron firmar un documento que no se responsabilizaban si me llegaba a pasar algo durante el entrenamiento", reveló.

Su hijo, Jimmy Téllez Figueroa, escribió el libro biográfico "una vida sin fronteras" dedicado a la trayectoria de vida de su mamá. Este retrata todo el proceso y arduo camino que recorrió la señora Celia para convertirse en la primera aviadora de profesión médica del mundo, que incluso llegó a pilotar aeronaves de la segunda guerra mundial.

"El libro permite a la mujer latinoamericana a encontrar una respuesta para poder lograr sus sueños, en una época en el que tienen todos los caminos abiertos", dijo el escritor.

Se reveló que se está desarrollando un documental sobre la historia de la señora Celia y se aspira a que una productora internacional pueda realizarse una serie.