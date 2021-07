Cuentan la leyenda que Sonia Barrientos casi fue madrastra de Ronico Cuéllar

Cargando...

Bolivia

Con un carisma único y propio, Sonia Barrientos, más conocida como "la dama de la canción cruceña", se adueñó del escenario de the Narigón Show, deslumbrando con su amplia sonrisa y esa alegría que irradia e inunda por donde camina. Oriunda de Buena Vista, actriz de teatro, cine y televisión. En 1997 empezó a grabar profesionalmente sus temas y desde entonces se entregó artísticamente a esta tierra que tanto ama.

Ingresó interpretando uno de sus más conocidos temas musicales "Tiluchi", logrando que todo el público presente y el equipo de producción y dirección bailen al son de este alegre taquirari.

Entablando ya la entrevista, Sonia se dirigió a todos expresando que ya era hora que Ronico la haya invitado a su programa: "Yo me decía, cuándo será que me va a invitar a su programa mi casi hijastro", momento en que el conductor no pudo contenerse y una carcajada invadió su ser, puesto que a estas alturas se vino a enterar de los secretos de su progenitor.

La dama de la canción, sonrió también y mandó un caluroso saludo a Rony Cuéllar, padre del presentador e insinuó que le falto un poquito más de entre, para asumir una relación, que de seguro hubiera sido muy hermosa, indicó la cantante.

A lo que Ronico dijo que seguro esta inesperada confesión provocará que los amigos de su padre lo molestarán en alguna de sus reuniones, exigiendo explicaciones del por qué de este secreto, que bien guardado se lo tenía.