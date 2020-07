Debate: Gobierno no valida uso del dióxido de cloro para pacientes con Covid-19

La Paz, Bolivia

Róger Carvajal, miembro del Comité Científico del Covid-19 perteneciente al Gobierno nacional, manifestó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que el Estado no validó el uso del dióxido de cloro para pacientes afectados con coronavirus, porque no es un "medicamento, sino un reactivo, oxidante potente, gaseoso y que tiene un uso industrial".

"En ningún momento hemos encontrado que haya un registro sanitario a nivel mundial, en todas las bases no se encontró. Si no es un medicamento, ¿porque aquí se propone como uso de medicamento? Preguntamos, ¿ha habido alguna solicitud para registrarlo como medicamento? no existe", explicó en entrevista con la presentadora Cecilia Bellido.

El galeno aseguró que el medicamento, para tener una aprobación en el uso de pacientes contagiados, debe cumplir una serie de requisitos como inocuidad, efectividad, pruebas en animales, pruebas in vitro, pruebas ex vitro, pruebas en clínicas, entre otras, lo cual no existe hasta la fecha.

"No hubo ninguna solicitud, lo que ha ocurrido es una carta directamente de un señor (Andreas) Kalcker a la presidenta, para que apruebe y disponga su uso, lo cual rompe todas las reglas, cualquier abogado brincaría y nos diría por qué aprobaron fuera de la norma", aseguró Carvajal.

Las declaraciones del doctor Carvajal surge después que doctores mexicanos, además que algunos alcaldes municipales y gobernaciones del país implementaron el uso del dióxido de cloro en pacientes que se encuentran infectados por el Covid-19, y quienes aseguran que tuvo un efecto positivo.

Sobre los testimonios de personas que vencieron el Covid-19 con el uso del dióxido de cloro, específicamente en el municipio de San José de Chiquitos, Carvajal respondió que son hechos aislados, casuales, porque de 100 personas contaminadas con el Covid-19, 80 personas salen por sus propios medios inmunológicos.

"La probabilidad que algunos de ellos consuman este producto y se sanen es alta, por lo tanto, para decir si es casualidad o no hay que hacer investigación, hay que agarrar a un grupo que recibe y otros no y que tienen ciertas características similares y los datos cuantitativos nos dirán si hay cierta diferencia fundamental", dijo.

