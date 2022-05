Dirigencia universitaria está regulada a 8 años, según vicerrector

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, informó en el programa Que No Me Pierda que los estudiantes que buscan ser dirigentes no pueden tener más de 8 años de permanencia.

Considera que se debe regular la permanencia estudiantil ya que se “estaría quitando el espacio a nuevos alumnos” e informó que 2.710 estudiantes llevan más de 10 años en esta casa superior de estudio.

De igual manera, Vargas indicó que por estudiante se gasta 3.500 bolivianos por semestre.