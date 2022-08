Duro testimonio de la madre del único joven enviado a Palmasola por incidentes en el paro

Cargando...

Duro testimonio de la madre del único joven enviado a Palmasola por los enfrentamientos en el Plan 3 Mil en los días del paro en Santa Cruz.

Sonia Coca, madre del detenido, Carlos Andrés Aguilera (36), manifestó que se siente impotente y a la vez denuncia que se cometió una injusticia con su hijo, "el no es un maleante es inocente".

"Un policía me dijo ayer, señora yo no tengo la culpa el de arriba, el Gobierno, es el que me manda" dijo afligida, haciendo referencia al momento cuando fue gasificada junto a las personas que hacían vigilia pidiendo su liberación en el EPI 3 del Plan Tres Mil.

En tanto, su esposa, Cecilia Mamani, relata que allanaron una casa para detener a Carlos y a su amigo sin que ello pusiera resistencia, puesto que no habían participado en ninguna revuelta. "Lo sacaron pegándole, cuando intenté detenerlos me ahorcaron, tratando de hacerme dormir, me echaron gas lacrimógeno", dijo la afectada.

Aguilera está acusado por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, tenencia, portación ilegal de explosivos y atentados contra funcionarios de la seguridad interior del Estado. La acusación se basa en una mochila aparentemente llena de material explosivo que se le encontró en su poder.



Ayer, jueves, se realizó su audiencia cautelar junto a otros tres jóvenes (Ronald Barba Lobo, Diego Roberto Condori Barba y Marco Antonio Chávez), estos fueron liberados, mientras que Aguilera fue enviado por 90 días al penal de Palmasola, esto provocó la instalación de una vigila en protesta por el dictamen, que minutos después fue dispersada por los policías haciendo uso de gas lacrimógeno.