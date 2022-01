El benefactor de la Iglesia de Santa Vera Cruz rechaza el traslado del templo

Cochabamba, Bolivia

Ante la solicitud de los vecinos del templo de Santa Vera Cruz de trasladarlo para instalar servicios básicos, Alfredo Mamani, benefactor de la capilla, rechazó la demanda y resaltó el valor histórico y patrimonial de la construcción.

El benefactor indicó que para instalar servicios básicos debe hacerse un estudio y luego se hace la infraestructura, que el municipio debe tener un plan de desarrollo sin afectar a la capilla.

"Los de la OTB no dejan gobernar, ni ejecutar los trabajos públicos. Ellos no son profesionales, no pueden dar una opinión. Ya hicieron caer una parte", comentó.