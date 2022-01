Santa Vera Cruz: un feligrés dona el monto para restaurar la capilla

Cochabamba, Bolivia

Luego de la denuncia de la Unidad de Patrimonio de la Alcaldía sobre la intención de los vecinos de derribar el templo de Santa Vera Cruz para instalar servicios básicos en sus domicilios, los párrocos aseguraron que no están en contra del desarrollo de la zona, pero que se debe cuidar el patrimonio que representa la capilla.

"No nos oponemos al desarrollo de la comunidad. Nosotros también queremos un desarrollo integral, incluyendo lo espiritual. El templo tiene un valor histórico, cultural religioso muy grande. Ademas está declarado patrimonio nacional, departamental y municipal", dijo un representante.

Anunciaron que consiguieron un financiamiento para restaurar la capilla antigua y que tienen toda la documentación legal. Entonces, piden a los vecinos consensuar y llegar a un acuerdo por el bien de todos ya que el templo alberga una de las festividades más importantes del departamento.

El donador del monto económico para la remodelación es Alfredo Félix Mamani, quien al quedar huérfano de niño se refugió en el templo que se convirtió en su hogar. Luego, se fue al exterior. Actualmente, retornó al país, tiene un hotel y una empresa de construcción.

"Él vivió aquí y tiene mucho cariño a los compañeros jesuitas que estaban aquí. También ama a su zona, a su gente y por eso nos está financiando. Estamos agradecidos. No es para nosotros, es para la comunidad, para los feligreses", explicó Fernando Alvarado, padre de la iglesia.

Los arreglos son necesarios, ya que hace dos años, los vecinos derribaron un muro perimetral del templo con el objetivo fue que todas las viviendas adyacentes permanezcan a un solo nivel. Los pobladores piden que se recorra la infraestructura de la capilla por los 6 metros más hacia el interior.

"Esa vez me sentí avasallado porque algunos atacaron hasta mi oficina y me seguían. Querían derribar todo. Luego, les dije que no lo hagan, que por lo menos nos dejen recoger las cosas que había adentro", agregó Alvarado.