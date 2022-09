El caso de Diego Barrios: Le chocaron su vehículo estacionado y lo acusaron de ser responsable

Santa Cruz - Bolivia

El ciudadano Diego Barrios decidió publicar un video en TikTok para denunciar la la injusticia que vivió en un hecho de tránsito.

Diego dice que no le quedó otra alternativa más que acudir a esta red social ante la impotencia de tener que deambular entre la Policía y la Fiscalía en busca de justicia, luego de que un motociclista ebrio chocara contra su vehículo que se encontraba estacionado en la acera de su casa, tal como se evidencia en las imágenes grabadas por cámaras de seguridad.

"Se quiere desestimar las pruebas que yo presenté, que son las únicas que hay. En los plazos establecidos no se hizo lo que se debería, no recabaron información a pesar de que la noche del hecho había testigos A Ismael no lo convocaron a declarar hasta 13 días después (del hecho) y solo porque yo lo solicite a la Fiscalía ", relató Barrios.