'Era el motor de mi vida' dijo la madre del niño Matías, quien pide justicia y cadena perpetua para la infanticida 

Potosí

Martha Choque, madre del niño de 6 años Matías quien fue asesinado por la pareja de su padre, manifestó este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que la sentencia de 30 años de cárcel de la infanticida no es suficiente, por lo que pidió que se le otorgue cadena perpetua.

"El era el motor de mi vida, ella me quitó lo que más apreciaba en esta vida, yo vivía por él, solo pido justicia, quiero que a esa mujer le den cadena perpetua no quiero que salga, y no quiero que ningún niño ni niña sea lastimado", manifestó la madre del menor.

La progenitora, pidió además a las autoridades que le brinden toda la información respecto al asesinato de su hijo, para poder percatarse de que la mujer esta detenida.

"Esa mujer esta enferma ya no tiene solución, pido justicia y que me ayuden a pedir justicia y que se esclarezca todo lo que pasó. Quiero que me cuenten todo lo que pasó, no quiero que me oculten nada, ya mi hijito está en el cielo, quiero que me digan todo lo que le hizo a mi hijo, quiero que me muestren una foto de esa mujer, quiero ver donde está", enfatizó la madre de Matías.

Choque describe a su hijo como un niño muy juguetón, travieso y cariñoso, el menor era el único niño en casa, este viernes en horas de la mañana será sepultado.

El niño Matías de 6 años, fue sacado de su escuela en la ciudad de Llallagua - Potosí, por la pareja de su padre, horas más tarde lo encontraron sin vida.

La pareja del padre del menor lo habría envenenado, por lo que tras reconocer su culpabilidad fue sentenciada a 30 años de cárcel. La justicia determinó también enviar al progenitor con detención preventiva debido a que existirían incididos por complicidad en el Infanticidio. El caso aún se encuentra en investigación.