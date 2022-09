"Espiritualidad para creadores de contenido" junto a Michelle Rodríguez, este domingo en exclusiva por Red Uno

Cargando...

Bolivia

La reconocida actriz hollywoodense Mayte Michelle Rodríguez, estuvo de visita en el país el pasado mes de agosto para ofrecer un conversatorio sobre espiritualidad para creadores de contenido, un evento que fue exclusivo de la Red Uno de Bolivia, que se desarrolló en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Además, en su estadía en territorio nacional visitó el templo de Kalasasaya, la Puerta del Sol y otros espacios turísticos que ofrecen las ruinas arqueológicas de Tiwanaku, en el departamento de La Paz.

La actriz la norteamericana en la saga The Fast and the Furious (Rápidos y Furiosos), interpreta a Letty Ortiz. A raíz de su primer papel protagonista en la película independiente Girlfight en 2000, es conocida por sus papeles en éxitos hollywoodenses como Blue Crush, Resident Evil y Resident Evil: Retribution, S.W.A.T., Avatar, Machete y Alita: Battle Angel. Así como por su papel de Ana Lucía Cortez en la serie de televisión Lost.

En su reciente visita a Bolivia la actriz más taquillera de Hollywood, compartió en exclusiva con Red Uno los aspectos más profundos de su estadía a Bolivia. Además, Michelle reveló que quedó enamorada de la gente y cultura boliviana e incluso planea volver muy pronto, para visitar el Salar de Uyuni en la temporada en la que el cielo se refleja en el agua.

La protagonista de 'Rápidos y Furiosos' planea volver muy pronto, para visitar el Salar de Uyuni en la temporada en la que el cielo se refleja en el agua.

