Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una hermosa invitada llegó hasta el programa, Reina del Miss Universo 2023, Selva Jiménez y tuvo un episodio curioso con Alan Vera. Y es que le pasó de todo al carismático conductor, desde bochornos hasta caídas dolorosas en vivo.

Durante el programa Alan no escatimó en elogiar la belleza y simpatía de Selva, quien era la invitada de Alejandro Serrate, para la preparación de una receta. Cuando ingresó al set de los 'sabrosones', dejó en claro porque es una representante nacional.

El conductor no pudo disimular el impacto causado y terminó cayendo de su silla, ante la mirada atónita de Grisel Quiroga, mientras ella sonreía, porque no podía creer cómo su compañero de trabajo cayó de bruces, lastimándose el codo.

"¡Estaba nervioso!": El momento incómodo que pasó Alan ante una bella invitada. Foto: Captura de pantalla

"¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?", consultó Grisel. "Me he roto mi codo", contestó Vera. Al verlo en el suelo Selva se acercó para tratar de ayudarlo, siendo bastante tácita, "Párate Alan".

Cargando...

"Oye me encanta la ayuda de Selva, 'párate Alan'... No me ayudes tanto Selva, ayudame pero bien", exigía. "Está muy pesado indicaba", la hermosa invitada. Luego se dio a conocer que había sido la expareja del carismático conductor.

Y continúo el momento, "Vos que lo conocés, de hace tiempo, porque eres su ex. ¿Me imagino que era dulcero? O ¿Es reciente?", consultó punzante Alejandro. "Yo lo conocí más flaco", dijo sonriente Selva, "Osea, ¿Cuando vos lo dejaste estaba flaco y ahora está gordito?", insistió Ale.

¿Quieres saber la respuesta?, te dejamos el video para que puedas escucharlo: