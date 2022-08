"Estoy cansado de que le roben a la gente": policía denunció cobros irregulares y agresiones en Tránsito

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La tarde de este lunes se difundió un video donde se ve al capitán Edman Lara, denunciar que le quitaron el teléfono y que fue agredido por un coronel, tras haber grabado supuestos cobros irregulares en la Unidad de Antecedentes policiales, ubicada en las dependencias de Tránsito en Santa Cruz.

"auxilio, auxilio por favor ayúdenme, me están golpeando, el coronel Ortuño me ha quitado mi teléfono por filmar que estaban cobrando a la gente para sacar sus antecedentes (...) Me han secuestrado para no denuncie esta corrupción", gritaba el oficial desde el interior de una de las oficinas.

Varias personas que se encontraban en el lugar empezaron a grabar lo que ocurría y en las imágenes se pudo observa el teléfono celular del capitán Lara en el piso, al interior de la oficina donde, supuestamente, lo tenían secuestrado.

El Capitán Lara, llegó hasta el programa Que No Me Pierda, para poder contar su verdad. Dijo que evidenció estos actos cuando estaba por retirarse de dependencias de tránsito luego de cumplir una orden que había recibido por parte de su superior.

"Cansado de tanta injusticia y de tantos cobros irregulares a la gente que va a las 4:00 de la mañana para hacer filas y obtener este requisito (antecedentes penales) me vi obligado a reclamar al personal (...) El coronel Ortuño salió y al ver que lo estaba filmando me arrebató por la fuerza el teléfono, me meten a la oficina y me tapan la boca diciéndome: que no sabía con quién me metía. (...) grité por varios minutos y temí por mi vida", dijo el capitán.

Aseguró que gracias al auxilio de los ciudadanos que estaban en el lugar pudo salir de las oficinas. Además de revelar que conoció al coronel Ortuño en 2020 fecha de las elecciones generales.

"Un patrullero me trajo a dos conductores ebrios y él (Ortuño) llegó de civil e intentó ordenarme que libere a sus amigos pero yo no cumplí con esta orden mandada; por esto me abrieron dos procesos en el Didipi y me suspendieron durante dos años sin goce de haberes (...) Desde ese día han destrozado mi carrera", reveló.

"Hay malos jefes policiales que han hecho del uniforme y de la ley un instrumento para obtener beneficios personales, para amasar fortuna a costa de la corrupción", añadió.

Se conoce que los periodistas que pidieron un informe de este caso fueron eliminados del grupo oficial de WhatsApp del Comando de la Policía.

"No es justo que por cumplir la ley ahora yo sea atropellado (...) Yo estoy con la verdad y voy a seguir peleando contra la injusticia", lamentó.