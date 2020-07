La Paz, Bolivia

El fiscal departamental de La Paz, Mario Cossío, informó que impulsarán los mecanismos internacionales de cooperación a fin de que el expresidente Evo Morales Ayma sea notificado y se presente a declarar en el país en los próximos días, acusado por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo en el caso audio.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del lunes, el fiscal de distrito explicó que en caso que Morales no asuma su defensa, se pedirá la rebeldía del imputado y activarán el sello rojo de la Policía Internacional (Interpol), para su aprehensión internacional.

"Para llegar a la imputación formal no nos olvidemos que el código nos exige que la persona debe presentar su información informativa. En este caso, el señor Evo Morales se apersonó con su abogado Wilfredo Chávez, nosotros hemos realizado las notificaciones correspondientes a su abogado, hemos activado los mecanismos correspondientes, no hemos violado las garantías constitucionales", aseveró Cossío en entrevista con el presentador César Galindo.

Señaló que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del expresidente boliviano, y que para ello se presentó la imputación ante el juez de control jurisdiccional quien deberá señalar día y hora de la audiencia cautelar.

Este lunes, la Fiscalía de La Paz formalizó la imputación formal contra Morales por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, que incluye la detención preventiva del exmandatario en el “caso audio” o amenaza de Morales de dejar sin alimentos a las ciudades, en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra.

Cossío recordó que una vez el Ministerio de Gobierno brindó una conferencia el 20 de noviembre de 2019, en el que dio a conocer el audio - video donde Morales habla con el dirigente Yucra, la Fiscalía inició de oficio el procedimiento penal.

Afirmó que desde esa fecha hasta febrero de 2020 se realizaron tres pericias, una mediante el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iicutp) y la segunda una pericia internacional, donde se envió el audio a Colombia para determinar si la voz correspondía al líder del MAS.

“La prueba del Iicutp sirvió para determinar que el video no ha sido editado ni tuvo ningún corte (...) la pericia internacional en Colombia establecieron que la voz masculina que responden Evo Morales tiene una alta probabilidad de identificación”, dijo.

“Cuando se detiene al señor Yucra se le secuestran nueve celulares donde evidenciamos varias llamadas durante todo noviembre e inclusive diciembre cuando el señor Evo Morales se encontraba en México”, agregó.