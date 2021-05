Gabriela Zegarra le cambió el look por completo a la carismática tiktoker Maria Leydi

Cargando...

Maria Leydi tiene 3.1 millones de seguidores en Tiktok y no dudó en cambiar por completo su look en el salón de Gabriela Zegarra, entre risas y sueños, Gaby procedió a transformar por completo el look de la querida Maria Leydi.

Carlos Marquina no se quedó sin sorprender a la tiktoker, compartiendo unas deliciosas donas que son el menú especial del salón de belleza, fue un bonito día para poder generar contenido para las redes sociales, de igual manera generando bastante expectativa entre los seguidores de los influencers.

Entre las opciones para el próximo cambio de Maria Leydi, ella eligió la opción de las mechas en todo azul, la transformación fue tan extrema que Gabriela le obsequió de igual manera un bonito conjunto de ropa, convirtiendo así el cambio de look de pies a cabeza.

Mira el video completo de la transformación de Maria Leydi en el salón de Gabriela Zegarra