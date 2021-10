Gobierno afirma que el paro no tiene consistencia agrega que pueden existir espacios de diálogo

Cargando...

El vocero de la presidencia, Jorge Richter, manifestó este viernes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que el paro convocado para el 11 de octubre no tiene consistencia, debido a que no se habría agotado los espacios de diálogo.

“Lo que se escucha de manera permanente y constante son evocaciones respecto a los motivos por los cuales están asistiendo a este paro o han planteado este paro cívico. Cuando decimos evocaciones son generalidades que no tiene una consistencia argumentativa, directa, clara y específica”, manifestó Richter.

El vocero de la presidencia, afirmó que con la suspensión del proyecto de Ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, no habría motivo para hacer el paro, ya que la misma está abierta para ser evaluada.

“Les molesta la Ley pues hay un espacio ahora porque la misma está en suspenso de poderla discutir, de poderla debatir, pero acá no se plantea elementos puntuales respecto a lo que les molesta de esa Ley”, aseveró Richter.

La autoridad de gobierno afirmó que hay demandas que son legítimas que se pueden discutir, y que estos mecanismos deben ser evaluados debido a que el país está saliendo de una situación de crisis económica y sanitaria.