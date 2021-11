Humberto Sánchez: “No es momento de entrar en paros, hay que aunar esfuerzos para trabajar”

Cargando...

Cochabamba

El gobernador del departamento de Cochabamba, Humberto Sánchez, manifestó este viernes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que como cochabambinos determinaron que no es momento de entrar a paros, ya que se propusieron trabajar para generar recursos económicos y salir de la crisis.

“Nosotros como cochabambinos nos hemos propuesto el desafío de poder trabajar para generar la economía departamental, después de todas las crisis sociales y políticas, económicas y sobre todo la crisis sanitaria que hemos pasado”, manifestó Sánchez.

Según señaló la autoridad, los paros y movilizaciones perjudican a todo el país, en el propósito de reactivar la economía y fortalecer el aparato productivo.

“Hoy nos corresponde aunar esfuerzos necesarios con varios sectores para seguir trabajando y generar economía, porque no solo perjudica a un sector, perjudica a todo un país, que estamos en ese desafío de poder reactivar la economía, ampliando el aparato productivo, apoyando a los sectores productivos”, aseveró Sánchez.

Así mismo pidió a los sectores que anunciaron movilizaciones trabajar por el departamento, buscando la hermandad.

“Invoco a todos los sectores tanto empresarios, transportistas, comerciantes y otros sectores que anuncian las movilizaciones, no es momento de entrar a una serie de paros, es momento de aunar esfuerzos necesarios de trabajar de manera mancomunada, hacer el esfuerzo de mantener la unidad y la hermandad para que Cochabamba nuevamente retome el impulso productivo”, enfatizó Sánchez.

El gobernador de Cochabamba, agregó que el camino que se debe llevar antes de iniciar cualquier paro y bloqueo es el diálogo, por lo que llamó al gobierno y a los sectores movilizados a socializar y debatir la Ley en cuestión 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, por el bien del país.

