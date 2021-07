Joshua Reaves retornó al país y se sumó a la Selección Boliviana de Básquet

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Joshua Reaves, atleta boliviano-estadounidense, retornó al país la mañana del jueves 8 de julio al aeropuerto Wilstermann de Cochabamba, y se sumó a la concentración de la Selección Nacional de Básquet de cara el pre clasificatorio del Mundial 2023

"La razón más grande porque yo regresé es para estar con nuestros compañeros, ver que ellos clasificaron me hizo querer volver, para ser honesto fue por esa única razón", dijo Reaves en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

El jugador afirmó que el sueño del plantel es ganar la mayoría de los partidos en Chile donde del 13 al 15 de julio jugarán la segunda fase del Preclasificatorio al Mundial FIBA Filipinas-Japón-Indonesia 2023 ante Chile, Nicaragua y Paraguay.

Por su parte la mamá del reconocido atleta, Lis Reaves, manifestó en la entrevista que su hijo notó un cambio en el trato de la dirigencia a sus compañeros, lo cual también fue un factor importante para poder retornar desde EEUU.

Cargando...

"A pesar de las dificultades que todavía estamos teniendo, ahora es diferente, a los muchachos lo están tratando bien, mi hijo puede ver eso, ellos están alegres, concentrados en lo que tienen que hacer", expresó Lis.

Entre lágrimas, la madre del atleta dijo que este equipo de jugadores trabajan muy duro para alcanzar su objetivo. Considera que desde la dirigencia de la verde no existe un trabajo en conjunto para ayudar a los atletas.