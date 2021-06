Joven apuñalado en Las Cabañas esperó casi media hora por ayuda

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Diana López, pareja del joven que fue atracado y apuñalado en Las Cabañas, reveló que su novio (Richard Vargas Cruz) fue atacado primero por la espalda y sorprendido con un botellazo en la nuca.

El hecho sucedió la tarde del jueves, cuando la pareja decidió dar un paseo por esta zona turística.

Relató que le pedían su celular pero el no lo tenía, a pesar de que ya habían entregado todas sus pertenecías, entre ellas una mochila y una cartera. Fue en ese momento que la amenazaron con una botella cortada y él intervino en su defensa. "Cuando lo vi estaba sangrando y me dijo que ya no podía más", inmediatamente fue en busca de ayuda, pero nadie acudió.

"Volví a buscarlo con una señora y estaba convulsionando, lo llevé en taxi a una clínica, pero no sobrevivió", hasta entonces había pasado casi media hora del atraco, me explicaron que sus signos vitales eran bajos y su situación crítica por el corte en el corazón, dijo López.



La mujer pidió justicia para su enamorado, quien era comerciante y trabajaba en el mercado del Plan Tres Mil.