Joven héroe: 'Solo me lancé, quería salvarlo'

Santa Cruz, Bolivia

Carlos Paredes, es el joven considerado un héroe después de que arriesgó su vida por salvar a un niño de morir ahogado en un canal de drenaje.

Este hecho sucedió la mañana pasada del miércoles en la zona del mercado Abasto, pero recientemente fue viralizado en las redes sociales, gracias a un video captado por los testigos que presenciaron tremendo acto de solidaridad.

Carlos, padre de dos niños (3 y 6 años), relató en El Mañanero qué lo impulsó a realizar ese valeroso acto por Leonel, el niño de ocho años al que le salvó la vida. El joven cuenta que vio gente amontonada justo en la ruta que lo guiaba hacia un trabajo, escuchó los gritos que decían que había un niño atrapado en el canal. “Vi que le tiraban cuerdas al niño para que se agarre, pero nadie quería meterse, fue en ese momento que me saque la ropa, mientras mi colega me envolvía con una soga y me tiré directo al agua”, relató, afortunadamente lo sacó con vida y puesto a salvo, sin embargo, no lo ha vuelto a ver desde ese terrible día y manifestó que le gustaría reunirse con él.

El joven héroe trabaja en Saguapac hace cuatro años, la cooperativa destacó el valor de su funcionario y le dio un merecido reconocimiento por su buena acción en pro del prójimo, pero también su acto heroico causó todo un fenómeno en las redes sociales que pronto viralizaron el suceso y hasta lo graficaron en una caricatura que lleva como rótulo: Existen superhéroes en la vida real.

Al final de la entrevista Desirée Durán le puso el broche de ¨Mucho Vecinazo¨, como símbolo de su hazaña.