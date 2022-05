La Chitoka te da consejos para no ser un "ex" tóxico

Cargando...

Santa Cruz

Hoy miércoles en El Mañanero, La Chitoka compartió sus consejos para no ser un ex tóxico, en el Día Internacional del Ex. Es por eso, que aquí te contamos a detalle cada uno de ellos.

Antes de comenzar con sus consejos, La Chitoka aprovechó el momento para felicitar públicamente a todas esas personas que han pasado por su vida, porque a pesar de terminar la relación, ella sigue sintiendo cariño por todos.

A continuación, los consejos de La Chitoka para todas las mujeres:

- Dejar la “cambada” de pasarlo mal por su ex. Bloquear a una persona de tu vida son “cambadas”, lo mejor es mantenerlo en las redes para que vea la mujer feliz, hecha y derecha en la que te estás convirtiendo.

- Saludar con un “pico” cada veas a tu ex. “Uno no puede desconocer a la persona que ha pasado por tu vida”, aconseja también La Chitoka.

- Negar a un ex está mal. Es parte de la “ex – periencia”.

Estos temas del ex siempre hay que tocarlos, es por eso que La Chitoka, aprovechando este día internacional, te invita a su show totalmente renovado “Mujer On”, en SBC Downtown ubicado en el centro, a las 20:00hrs. ¡No te lo pierdas, habrá muchas sorpresas!