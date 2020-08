La COB ratifica que mantendrá movilizaciones en el país

Cargando...

La Paz, Bolivia

El dirigente máximo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, manifestó que las movilizaciones y bloqueos en las principales carreteras del país continuarán hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine que las elecciones generales se lleven a cabo el 6 de septiembre y no el 18 de octubre.

La noche del martes, en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP), el líder sindical aseguró que no tienen la intención de perjudicar el traslado de oxígeno, medicamentos y el paso de las ambulancias en los diferentes puntos de bloqueos donde se encuentran los sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Estamos hablando de cuántas suspensiones de las elecciones generales, el Tribunal Supremo Electoral viene tras suspensión. Si hubieran aplicado oportunamente todas las medidas de prevención, insumos y medicamentos estuviéramos aplaudiendo a este gobierno, no somos locos para sacar a la gente", dijo durante la entrevista.

