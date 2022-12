“La detención de Camacho es un secuestro al voto y a la voluntad de los cruceños”, dijo el asesor de la Gobernación cruceña

Cargando...

Para la Gobernación de Santa Cruz la detención preventiva del gobernador, Luis Fernando Camacho, en la cárcel de Chonchocoro, es un secuestro al voto y a la voluntad de los cruceños.

Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación cruceña, señala que en el contexto que rodea la aprehensión y luego detención de la primera autoridad del departamento por el proceso denominado Golpe I, no existe la figura jurídica "porque no estamos viviendo en un Estado de Derecho, no hay justicia".

El mensaje del Gobierno a Santa Cruz es claro, no quisiste conmigo en las urnas, ahora te voy a tomar por la fuerza, el segundo mensaje es no respeto tu voto, yo secuestro tu voto, más allá que este haya sido para el Luis Fernando Camacho, además del gobernador, es el secuestro y encarcelamiento al voto cruceño, explica Suárez.

"Ahora la voluntad del pueblo cruceño se encuentra en el peor lugar de Bolivia que es la cárcel de Chonchocoro", esto es lo que simboliza la detención de Camacho para el asesor de la Gobernación, más allá de los hechos reales.

"Al pueblo boliviano le quiere demostrar lo que está haciendo con el departamento opositor más fuerte que hay en el país, advirtiendo entre líneas: cuidado que estés en el mismo camino", señala Suárez.

En este sentido, anuncia que como Gobernación denunciarán lo que esta sucediendo en el país ante los organismos internacionales. "No toda Bolivia es masista y no todos están con Luis Arce Catacora, es peor que Evo Morales, porque está apresando la voluntad de un pueblo y ahora lo encarcela".

"Esta lucha es por la democracia y por la libertad del país", finalizó Suarez, haciendo eco al último mensaje del gobernador antes de su reclusión en Chonchocoro.