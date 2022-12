David Inca aclara que Camacho no fue aprehendido por las muertes en Sacaba y Senkata

Cargando...

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto, David Inca, aclaró que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no fue aprehendido y enviado a la cárcel de Chonchocoro por las muertes en Sacaba y Senkata.

De acuerdo con la imputación, el gobernador está siendo procesado por el delito de terrorismo en grado de autor en el caso denominado “Golpe de Estado I”.

“Oficialmente, concretamente no ha sido detenido por las masacres de Sacaba y Senkata, no ha sido detenido por las 22 personas que han sido asesinado, por los más de 80 hermanos que han sido heridos a bala, por los más de 40 hermanos que han sido detenidos, no es por eso, entones es importante hacer esa aclaración, porque están dando a entender que es por la masacre que Sacaba y Senkata y no es así”, aclaró Inca.

El representante de la APDH de El Alto apuntó que incluso la expresidenta Jeanine Añez no está encarcelada y procesada por las muertes durante su gobierno.

Argumentó que por las masacres solo existen militares detenidos preventivamente y no hay ministros aprehendidos ni imputados por firmar el cuestionado Decreto Supremo 4078.

“Lo que sí tenemos militares de rango mayor, generales y coroneles detenidos preventivamente por el caso Senkata y Sacaba, pero no tenemos ningún ministro imputado o detenido por la masacre de Senkata y Sacaba, menos Añez”, indicó.

Agregó que la asociación de víctimas de Senkata puede solicitar la ampliación de las investigaciones contra Camacho por el delito de “autor inmediato”, de esa forma se podría iniciar otro proceso contra el gobernador por las muertes de Senkata y Sacaba.

“Entonces, un autor mediato es aquella persona que teniendo el poder para evitar un acto de violencia, un acto de violación a los derechos humanos no lo hace, lo permite, en ese caso, en ese entendido, estos líderes políticos que no eran autoridades tenían la posibilidad de evitar la violencia, los hechos de sangre y no lo han hecho”, explicó.

Otros líderes políticos, como Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, también podrían ser procesados por el delito de “autor inmediato”, añadió.