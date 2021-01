Los bigotones en The Narigón Show

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Ximena Zalzer e Ian Vega, presentadores de Bigote, fueron los flamantes invitados de The Narigón Show, ambos compartieron los momentos más angustiosos de sus vidas cuando se contagiaron de Covid-19 y también lo que piensan de los heaters.

Las figuras más destacadas de la red naranja abrieron el telón del programa estelar de este fin de semana, como era de esperarse con el carisma y su arrolladora personalidad captaron nuevamente la atención de los televidentes, quienes, a través de las redes sociales, expresaron su cariño y admiración hacia los presentadores, pero ‘ojo’, también participaron los heaters, que no perdieron la oportunidad para lanzar sus críticas, sobre este tipo de mensajes también se refirieron.

Ronico Cuéllar, les preguntó que responden a la constante crítica sobre que si ‘estudiaron para estar en la TV’, a lo que ambos coincidieron en señalar que a pesar de haber sido formados en otras carreras, como Ciencias Políticas, en el caso de Ximena o haber estudiado Ingeniería Comercial como lo hizo Ian, ellos tuvieron la oportunidad de aprender trabajando y no hay ‘mejor escuela que esa’, dijo la rubia. ‘Además que ‘si no tenés esa magia para la televisión… aunque tengas doctorado no te irá bien en esta área’, añadió.

Por otro lado, el momento más conmovedor fue cuando se les consultó sobre los días que estuvieron aislados a causa del Covid-19, ahora ya recuperados, con su testimonio quieren crear conciencia en las personas para que no bajen la guardia y sigan cuidándose. Aquí te compartimos parte de esta entrevista, donde Ian reveló que aún tiene secuelas de la enfermedad y que Ximena aún espera la recuperación completa de su padre.