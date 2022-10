“Mamá y papá los quiero mucho, nunca me olviden”, escribió la niña de 13 años en una carta póstuma

La Paz

Familiares de una menor de 13 años, denunciaron que la misma fue víctima de violación desde los 8, había callado los vejámenes de su vecino, un adulto mayor que la violó durante años, el hecho se registró en la Comunidad Huayhuasi, del departamento de La Paz.

Según sus familiares, la menor estaba muy angustiada, no sabía a quién contar lo que le había ocurrido.

“Ha sufrido demasiado, nosotros no podíamos hacer nada, ellos le decían dime que te está pasando, pero ella no quería contar nada. Su última carta decía mamá te quiero mucho, papá te quiero mucho, nunca me olviden, cuídalos a mis hermanitos”, manifestó la familiar de la víctima.