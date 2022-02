“Mamita no me mates a mí”; fueron las últimas palabras que dijo la niña asesinada por su madre

Cargando...

La Paz

El exjuez Williams Dávila, quien estaba a cargo del caso el año 2002, reveló este lunes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que este fue uno de los casos que logró consternar a toda la población y a las autoridades, debido a que la mujer habría relatado con frialdad el momento y las circunstancias en las que asesinó a sus hijos, así mismo, la autoridad lamentó que existan malos operadores de justicia que liberen a asesinos.

La mujer mató en primera instancia al niño Joaquín de 10 años, mientras que la niña Vanesa de 8 observó a su madre y antes de ser asesinada rogó para que no la mate; “mamita no me mates a mí”, fueron sus últimas palabras, la mujer apuñaló a la niña y dejó los cuerpos en el río Cajones cerca de Caranavi, en los Yungas de la Paz.

“Este caso conmovió a toda la comunidad y que incluso en todo mi actuar de ser juez de hace muchos años, me llegó al corazón realmente, nos hizo reflexionar en sentido de que hasta dónde puede llegar una persona y siendo madre a acabar con sus hijos pequeños”, manifestó Dávila.

El ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, presentó el pasado sábado a Seferina Quispe Mamani, quien habría sido beneficiada con detención domiciliaria por el exjuez de ejecución en lo penal, José Ayaviri Siles. Identificando a este caso como un hecho similar al de Richard Choque el denominado ’psicópata sexual’.

“La vez que hicimos la reconstrucción, la madre relató con una frialdad terrible como habían sucedido los hechos, supuestamente tenía un enamorado que le había dicho yo no puedo estar a tu lado porque tienes hijos, no se entiende como esta persona pudo matar a sus pequeños”, relató Dávila.

Este como muchos otros casos llegaron a consternar a la población, el exjuez Williams Dávila, cree que las Leyes no están mal en el país, sino que los malos son los administradores de justicia.

Cargando...