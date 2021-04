Manfred Reyes Villa confirma que fue inmunizado con la vacuna Johnson & Johnson

Cargando...

Cochabamba - Bolivia

El alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, confirmó que fue inmunizado con la vacuna Johnson & Johnson, durante su estadía en Estados Unidos la semana pasada.

"Yo me vacuné con la Johnson & Johnson, hay una gran cantidad de vacunación, son 7 millones. Seguramente como cualquier vacuna puede haber algunas personas que les afectó. Esperaremos una o dos semanas para ver qué ocurre, para mí es una muy buena vacuna y se necesita una sola dosis", afirmó la autoridad en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

Reyes Villa informó que envió una carta al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, para que le puedan autorizar la adquisición de la dosis de vacuna contra el Covid-19. Asimismo, dijo que buscará una reunión de coordinación con el gobernador electo de Cochabamba, Humberto Sánchez.

"No se trata de quién se lleva la flor, puede ser el mismo Gobierno, nosotros le podemos hacer el contacto para que puedan traer, de repente hasta una mayor cantidad", afirmó la noche de martes.

La mañana del sábado, en contacto con Notivisión, Reyes Villa anunció que pediría al Gobierno central la autorización para adquirir las dosis.

“Acabo de retomar de EEUU, he ido a hablar con alguna gente, hemos hecho contactos. En este momento yo puedo traer, nos han ofrecido, dos millones de vacunas para Cochabamba, dosis de la Johnson & Johnson, es una sola dosis”, dijo en aquella oportunidad.