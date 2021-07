María Fernanda tiene síndrome de down y lanzó su marca de postres en Sabores Bolivianos

Cargando...

Una persona muy especial celebró sus 17 años con el lanzamiento de su marca de postres “Franelas” en Sabores Bolivianos, María Fernanda Paz, una joven ejemplar que demuestra que la voluntad y hacer las cosas con amor, son claves para una vida con éxito.

María Fernanda es síndrome de down y su creatividad no tiene límites pues su propuesta no sólo ofrece el magnífico sabor de sus galletas, sino que además invita a los comensales a diseñar y decorar a su propio gusto, sus riquísimos postres.

Una ideal promoción para celebrar el día de la Amistad con un regalo delicioso y divertido.