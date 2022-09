“Me da pena mi hijo”, dijo el padre del niño que fue abusado sexualmente poniéndole locoto en el recto

Cochabamba

El padre de un niño de 11 años víctima de abuso sexual por más de 5 años, en una entrevista realizada este miércoles en el programa Que No Me Pierda, pidió justicia e intervención de las autoridades. Ya que su hijo habría sufrido agresiones sexuales por parte de la hermana del padrastro, quien le metió locoto en el recto, además fue violado en reiteradas oportunidades por el hijo de los dueños del edificio donde vivía con su madre.

Según el progenitor al margen de llevar el dolor junto a su hijo, por las violaciones ocurridas, también tiene que soportar que la justicia le dé la espalda.

“Yo pido justicia por mi hijo, él esta con un poco de desgarro y se hace vencer, a mí me da pena todo esto, lo que a mi hijo le está pasando, yo pido ayuda a las autoridades, ya que ellos que deberían ayudarme me dan la contra, me dan la espalda y me quieren denunciar, también a mi abogado. Yo solo estoy pidiendo justicia por mi hijo, no por mí”, manifestó el padre del niño víctima de violación.