“Lo hice porque mi esposa me engañó”, dijo el hombre que mató a sus dos hijos e intentó quitarse la vida

La Paz

Este lunes se conoció el caso de doble infanticidio contra dos menores de edad de 6 y 10 años, cometido por su propio padre de 30. El sindicado en una entrevista realizada por Notivisión reveló que asesinó a sus pequeños hijos, porque su esposa le fue infiel, él pensaba en quitarse la vida y agregó que no quería dejar solos a los menores, por lo que aseguró estar arrepentido.

“Me arrepiento por matarlos, no tenía a quien dejarlos, su mamá me fue infiel. Si me mataba ellos se quedarían solos”, manifestó el padre sindicado de infanticidio.