“Quiero justicia por mi hijita”, dijo la madre de la niña de 5 años que fue violada y denunció amenazas

La Paz

La menor de 5 años fue violada por un hombre de 26 años, quien sería el novio de su madre, la víctima quedó con 21 días de impedimento y fue sometida a una operación de reconstrucción de sus partes íntimas tras quedar gravemente afectada.

La madre de la niña denunció que el hombre aún permanece en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el mismo aún no fue enviado a la cárcel de Chonchocoro, donde dispusieron su detención preventiva, el sujeto desde su reclusión continuaría enviando mensajes de amenaza a la madre, e incluso le habría llamado.

La madre cuestionó que el responsable del delito de violación contra su pequeña niña de 5 años, tenga privilegios, los mensajes y la llamada quedaron registrados.

“Saqué una captura de llamada. Mi persona y mi hija nos asustamos bastante decidí calmarme ella estaba ahí, se calmó porque vino la licenciada a darle su té. Me llamó por mi nombre, yo quiero justicia por mi hijita, ya no quiero que este así mi niña, quiero que le envíen a Chonchocoro, no sé por qué sigue ahí”, aseveró la progenitora.