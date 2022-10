“Me duele todo, no puedo ni sentarme”: hombre enfermo y abandonado fue trasladado a un hospital

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La mañana de este jueves, 6 de octubre, conocimos la historia de Diego de 32 años de edad, quien fue abandonado hace tres meses en la zona de El Trompillo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

“Ya no puedo ya, me duele la espalda, me duele todo, no puede ni sentarme a veces mis amigos me ayudan a sentarme, les pido que me puedan colaborar con una silla de ruedas para poder moverme” relató Diego.

Según cuenta, hace tiempo que se encuentra viviendo en este lugar y en esa triste situación.

“Hace ya tres meses, por favor necesito un poco de ayuda, quiero moverse para pedir colaboración porque ya no aguanto estar aquí, por las noches cuando hace frio con una colchita me tapo con eso porque no tengo más, a veces llueve y no hay quien me ayude a moverse” relata con la voz entrecortada.

“Yo le pido ayuda para que me lleven a un centro para que me puedan brindar atención médica, no puedo ni pararme, cuando me echo después ya no puedo sentarme”, añadió.

Definitivamente la historia conmovió a todos los vecinos que nos dieron el aviso y en RED UNO, Primero es La gente y este jueves nos solidarizamos con él, llevándole asistencia de médica, para posteriormente ser trasladado a un centro asistencial de la capital cruceña.

Una ambulancia del Sisme llegó hasta el lugar para trasladarlo hasta el hospital municipal de la Villa Primero de Mayo.

Fueron tres meses largos, lluvias, fríos y calor a los que tuvo que exponerse Diego durante todo ese tiempo que estuvo varado en plena vía pública enfermo y en busca de atención médica con urgencia y hoy queremos un mejor destino para él es por eso que abandona el lugar donde tuvo postrado.

Según el reporte de los paramédicos, Diego se encuentra con un estado de deshidratación y desnutrición, hay que ver que enfermedad tiene de base y además realizarle algunos laboratorios.

