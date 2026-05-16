“Me golpearon hasta desmayarme”: Diputado Labardens relata brutal ataque durante bloqueos

El diputado de Alianza Unidad, Roger Labardens, fue internado de emergencia en una clínica de la ciudad de La Paz luego de haber sido agredido físicamente en la zona de El Alto, en medio de los bloqueos y movilizaciones registrados este viernes.

El parlamentario relató en el programa Que No Me Pierda, desde el centro médico donde recibe atención, que el hecho ocurrió cuando se dirigía hacia el aeropuerto tras haber tomado un taxi.

“Agarré un taxi y le pedí que me dejara cerca del aeropuerto porque estaban los marchistas. Caminé por una avenida y ahí me increparon unas señoras y jóvenes. Les dije que iba a Santa Cruz, que tenía que ver a mi familia, pero me insultaron. Corrí para resguardarme en una calle y ahí me golpearon hasta desmayarme”, afirmó.

Labardens indicó que fue auxiliado por un efectivo policial y personas que transitaban por el lugar, quienes lo trasladaron a un centro médico donde recuperó la conciencia.

“Recibí golpes en la cabeza y las tomografías muestran que fueron golpes fuertes, porque me desmayé y recién reaccioné en el hospital”, señaló.

El legislador cuestionó el nivel de violencia registrado durante las protestas y pidió que se priorice el diálogo para resolver el conflicto.

“Que tengan corazón, que vean a la gente que no tiene qué comer y quiere trabajar. Si el Gobierno les llama al diálogo, deben asistir y conversar hasta el final”, añadió.

Estado de salud

Su hijo, Álvaro Labardens, informó que el diputado presenta un coágulo en la cabeza y que los médicos evalúan una intervención quirúrgica urgente.

“El médico nos dijo que tiene que entrar a cirugía. Estamos coordinando su posible traslado a Santa Cruz, pero no puede ser trasladado en avión. La familia está en La Paz viendo qué decisión tomar”, explicó.

El familiar también señaló que el parlamentario tiene antecedentes de diabetes e hipertensión, lo que complica su situación clínica. “Al inicio no recordaba su nombre ni lo que había ocurrido. Recién en la clínica empezó a recuperar la memoria”, añadió.

De acuerdo con la denuncia de la familia, el diputado también fue víctima de robo durante el ataque. “Le quitaron sus pertenencias, sus anillos, su dinero… lo dejaron tirado como si fuera un costal de papa”, denunció su hijo.

El caso se encuentra en investigación y se analizan imágenes de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables de la agresión y el robo.

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