Santa Cruz, Bolivia

Una joven de tan solo 24 años fue víctima de una brutal agresión que tuvo lugar el domingo 16 de julio en un alojamiento ubicado en el Cuarto Anillo de la avenida Centenario. La escena de violencia fue capturada por una cámara de vigilancia, dejando evidencia irrefutable de la agresión que sufrió la víctima. José Pedro J.S., el agresor enfurecido, se encuentra actualmente bajo arresto.

La joven compartió su testimonio en exclusiva con RED UNO, revelando la violencia extrema a la que fue sometida. “Se dio por motivos de que yo no quería seguir con la relación, por eso él me agredió brutalmente. Me insultó, me denigró, me dijo de todo y me golpeó incluso con el ‘toco’ de madera. Me pisó la cara y me dio patadas en mi parte íntima. Tengo golpes en todo el cuerpo y mi cabeza está con puntos”, relató la víctima.